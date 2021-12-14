За словами кореспондентки 24 каналу, ввечері підрядники Folk Ukraine за допомогою автовежі займалися підключенням різдвяної зірки до освітлення. Крім того, вмикали всі тисячі гірлянд, якими вкрили ялинку.

Дивіться також Вперше за 8 років ялинку на Софійській площі засвітять раніше: що готують киянам

Милуватися виглядом ялинки у тому вигляді, в якому вона постане перед сотнями тисяч киян та гостей столиці, пощастило численним перехожим та автомобілістам.

Як виглядає ялинка на Софійській площі



Головна новорічна локація України / Фото Валентини Поліщук

Штучне дерево, створене з численних "гілок" підіймається над площею на висоті 31 метру.

Ялинку прикрасили 20 тисячами маленьких іграшок українського виробництва. Використовували прикраси жовтого та червоного кольору, однак завдяки відбиванню світла з гірлянд здається, що кольорів набагато більше.

Організатори використали величезну кількість гірлянд 5 кольорів: помаранчевого, жовтого, червоного, білого та холодного блиску.



Новорічна ялинка у Києві / Фото Валентини Поліщук

Якщо дивитися на ялинку здалека, складається враження, що її огорнула зимова вуаль.

Новорічна атмосфера вже створена



Вид на Софійську площу / Фото Валентини Поліщук

Загалом підготовка святкової локації вже майже завершена. Робочі облаштували ярмаркове містечко та почали монтаж зон відпочинку та основи ковзанки. Вона з'явиться навколо пам'ятника Богданові Хмельницькому.

Також на Софійській площі працюватимуть ятки з їжею, але лише у форматі стріт-фуд. Крім того, працюватимуть тематичні фотозони та артлокації з дитячими забавками.