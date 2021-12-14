Крім того, у КМДА наголосили, що впродовж найближчих днів новорічні локації запрацюють на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів.
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Європейська ялинка
Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив, що, завдяки пожертвам бізнесу, головний атрибут зимових свят у Києві не поступатиметься за ошатністю європейським. Адже із міського бюджету на декорації Софійської площі виділили не надто великі кошти.
Крім того, так само, як у містах заходу, святкування у центрі Києва відбуватиметься із дотриманням карантинних норм.
Столична влада зробила все можливе для організації нового формату святкування. Київ – це Європа, а керівництво профільного Департаменту прагне перетворити новорічні святкування в столиці на справжній магніт для іноземців та гостей з регіонів України,
– зауважила директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.
Всі поринуть у Різдвяну Дивоніч
Головною тематикою свята на Софійській площі буде народження Ісуса Христа. Відтак, все оздоблення відповідатиме тематиці Різдвяної Дивоночі. Родзинкою інсталяції стане найбільший у Європі вертеп навколо ялинки. Він складатиметься з фігур Святого сімейства, пастушків, царів, янголів та колядників.
Що ж до прикрас для самого дерева, то їх нарахували аж 20 000. Це будуть кульки у червоних та золотих кольорах, а також гірлянда-купол і зірка на маківці.
Магія наяву
- До ярмаркового містечка гостей вестимуть чотири святково прикрашених арки з чотирма люстрами у центрі кожної.
- Крім того, навколо пам'ятника Богданові Хмельницькому облаштують ковзанку-тунель.
- Не менше цікавими локаціями стануть тепла арт-зона відпочинку, дитячі забавки та тематичні фотозони.
- Додаватимуть усьому цьому атмосфери прикраси у вигляді комет.
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Ялинку на Софійській площі запалять 18 грудня / Фото з телеграм-каналу "Столиця"
Свято – в кожному куточку
Неподалік від головної ялинки, на Володимирському проїзді, кияни та гості міста зможуть відвідати різдвяний ярмарок та ятки зі смачною їжею у форматі "стрит-фуд" – бутерброди та снеки, які можна одразу взяти, мінімально контактуючи з іншими відвідувачами.
Чарівливий Поділ
Окремою частиною різдвяної програми у місті стане святкування на Подолі. Там також спорудять зимове містечко у європейському стилі з ковзанкою біля колеса огляду, великою сніговою гіркою, атракціонами та резиденцією святого Миколая.
"Перша в Україні унікальна прогулянкова ковзанка з альтанкою для відпочинку, кав'ярнею та музичною сценою, найвища гірка та тисячі ліхтариків: так пройде "Різдво на Подолі" у столиці. На додачу до цього тут на киян та гостей столиці чекає резиденція Санта Клауса, інтерактивна хокейна фотозона", – поділився цікавими деталями співорганізатор свят на Подолі Максим Карпій.
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Куточок екстриму
Ті ж, хто любить активний відпочинок, впродовж 17 – 20 грудня зможуть відвідати біля Арки дружби народів зимовий вестиваль Snigfest. Це змагання для професійних сноубордистів і лижників. Показово, що проєкт став переможцем Громадського бюджету. Його реалізують вже втретє, але цьогоріч все буде по-новому – локацію збільшать, задекорують особливим чином і вплетуть у неї натхнення опери.
Крім того, з 19 грудня по 19 січня на панорамному майданчику біля Арки дружби народів можна буде помилуватися ялинкою, яку видно з пішохідного мосту та випити глінтвейну у затишній теплій лаунж-зоні зі столиками.
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