Запрацюють новорічні локації з 16 грудня. Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. За словами посадовця, цього року головна ялинка країни буде штучною та заввишки 31 метр.

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До облаштування новорічного дерева місто залучило приватних підприємців.

Святкові локації оформлятимуть різні команди

Чиновник стверджує, що Київ вже 7-й рік поспіль залучає бізнес до створення новорічних локацій. Це дозволяє столиці економити десятки мільйонів бюджетних коштів.

Крім цього, за рахунок такої співпраці у місті з'являються по-справжньому сучасні майданчики для святкувань.

Також до організації новорічних свят вперше за весь час залучили різні команди. Це створить між креативними групами конкуренцію, яка має підняти планку якості святкування.



Незабаром розпочнуться монтажні роботи святкових локацій, всі вулиці та площі будуть прикрашені, а в кожному районі столиці з’явиться новорічна ялинка. Цьогоріч ми поставили за мету провести незабутнє та яскраве свято, враховуючи виклики сьогодення, а також потреби всіх соціальних і вікових груп населення,

– зазначила очільниця департаменту культури КМДА Яна Барінова.

Які саме заходи запланували організатори, наразі невідомо. Посадовці обіцяють оприлюднити план незабаром. Відомо також, що біля новорічної ялинки на Софійській розмістять вертеп, а на фудкорті не працюватимуть мангали. Там продаватимуть лише їжу у стилі "стріт-фуд" – бутерброди та снеки.