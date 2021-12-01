Заработают новогодние локации с 16 декабря. Об этом рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский. По словам чиновника, в этом году главная елка страны будет искусственной и высотой 31 метр.

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К обустройству новогоднего дерева город привлек частных предпринимателей.

Праздничные локации будут оформлять разные команды

Чиновник утверждает, что Киев уже 7-й год подряд привлекает бизнес к созданию новогодних локаций. Это позволяет столице экономить десятки миллионов бюджетных средств.

Кроме того, за счет такого сотрудничества в городе появляются по-настоящему современные площадки для празднований.

Также к организации новогодних праздников впервые за все время привлекли разные команды. Это создаст между креативными группами конкуренцию, которая должна поднять планку качества празднования.

В скором времени начнутся монтажные работы праздничных локаций, все улицы и площади будут украшены, а в каждом районе столицы появится новогодняя елка. В этом году мы поставили целью провести незабываемый и яркий праздник, учитывая вызовы настоящего, а также потребности всех социальных и возрастных групп населения,

– отметила глава департамента культуры КГГА Яна Баринова.

Какие именно мероприятия запланировали организаторы, неизвестно. Чиновники обещают обнародовать план в скором времени. Известно также, что возле новогодней елки на Софийской разместят вертеп, а на фудкорте не будут работать мангалы. Там будут продавать только еду в стиле "стрит-фуд" – бутерброды и снеки.