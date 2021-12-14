Про нову святкову локацію розповіла директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова. За її словами, тут щось цікаве для себе зможуть знайти як дорослі, так і діти.

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Казка в середмісті

У КМДА обіцяють, що резиденція святого Миколая буде одним із найказковіших куточків Києва на новорічно-різдвяні свята. Там встановлять ялинку, сцену, на якій виступатимуть дитячі колективи, прикрасять алеї Добра та Любові, а також створять особливу територію Миколайчиків.

На різних локаціях парку працюватимуть аніматори, встановлені фотозони, цікава святкова ілюмінація. Локація буде справді сімейною – відпочинок не лише для дітей, а й для батьків,

– сказав співорганізатор святкової програми Анатолій Солов'яненко.

Важливо! На цю локацію для атмосферних святкувань запрошуватимуть дітей із малозабезпечених сімей, сиріт та малюків-пільговиків. Щодня там їм даруватимуть подарунки.

Відбір, як на Євробачення

Що ж до концертної програми у парку Шевченка, то її ретельно готували упродовж кількох місяців. Так, у різних районах столиці провели низку конкурсів-оглядів, на яких і відібрали кращих із кращих.

Саме ці колективи і розважатимуть людей у резиденції Миколая. Виступи почнуться 17 – 18 грудня. А в саме свято, 19 грудня, на гостей чекатиме великий концерт та діджей-сет.

Останні приготування на Софійській площі

Тим часом на Софійській площі 13 грудня практично завершили прикрашання головної ялинки України. На її верхівку вже встановили різдвяну зірку.

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