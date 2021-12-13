Підрядники компанії Folk Ukraine, яка займається організацією святкувань закінчують роботи з облаштування ковзанки, ярмарки та інших елементів святкової локації. Крім того, на площі встановлюють декор та ілюмінації.

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Останні приготування до урочистого відкриття ялинки мають закінчитися вже до вихідних.

Повернули "звичайну" зірку

Згідно з заявами директора Folk Ukraine цьогоріч організатори планували встановити на ялинку верхівку у вигляді шару-земної кулі, а також різдвяної зірки.

Судячи з тієї прикраси, яку все ж таки змонтували на дерево, облаштували локацію зі "звичною" для всіх зіркою, без додаткових прикрас.

Прикрашатимуть ялинку величезною кількістю гірлянд – їх буде вдвічі більше від торішньої кількості. Крім того, робочі використають 20 тисяч ялинкових іграшок золотого та червоного кольорів.

До відкриття локації залишилося ще прикрасити деяку частину ялинки, а також закінчити монтаж інших декорацій.

Дивіться відео монтажу головної ялинки України на Софійській площі:

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Згідно з задумами організаторів, цьогоріч на Софійській площі працюватиме новорічно-різдвяне містечко. Воно складатиметься з ковзанки, фотозон та яток з їжею та сувенірами, а також, звісно, з чарівної новорічної красуні. Загалом інсталяція буде величезною. Її діаметр – 68 метрів.

Відкриття ялинки заплановане на 17:00 19 грудня.

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