Цьогоріч у якості головної прикраси ялинки обрали не капелюх та не звичайну різдвяну зірку. За словами очільника компанії-організатора свят Folk Ukraine Ігоря Добруцького, вгорі дерева встановлять земну кулю, над якою й сяятиме зірка.

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Саме до такого варіанту верхівки схилилися організатори 10 грудня.

Діаметр інсталяції – 68 метрів

Президент Folk Ukraine зазначив, що існувало три варіанти верхівки для ялинки. Організатори зупинилися саме на земній кулі з зіркою.

Прикрашатимуть ялинку чималою кількістю гірлянд. Їх буде вдвічі більше у порівнянні з минулим роком. Крім того, організатори використають 400 гірлянд, які залишилися від торішнього капелюха.

Згідно з проєктом, цьогоріч Софійську площу оформлять у тематиці народження Ісуса.

Навколо ялинки збудують пано з 38 героями святкового сімейства.

Уся інсталяція займатиме 68 метрів у діаметрі.

Коли відкриють головну ялинку України

Урочисте відкриття новорічної ялинки має відбутися о 17:00 19 грудня. Чи можна буде стежити за цим процесом у режимі онлайн, наразі невідомо. Минулого року вхід на Софійську площу було обмежено через карантин.

Новорічна красуня та загалом уся локація обійшлися приватним партнерам Києва у 25 – 27 мільйонів гривень.