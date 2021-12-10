Цьогоріч у якості головної прикраси ялинки обрали не капелюх та не звичайну різдвяну зірку. За словами очільника компанії-організатора свят Folk Ukraine Ігоря Добруцького, вгорі дерева встановлять земну кулю, над якою й сяятиме зірка.
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Саме до такого варіанту верхівки схилилися організатори 10 грудня.
Діаметр інсталяції – 68 метрів
- Президент Folk Ukraine зазначив, що існувало три варіанти верхівки для ялинки. Організатори зупинилися саме на земній кулі з зіркою.
- Прикрашатимуть ялинку чималою кількістю гірлянд. Їх буде вдвічі більше у порівнянні з минулим роком. Крім того, організатори використають 400 гірлянд, які залишилися від торішнього капелюха.
- Згідно з проєктом, цьогоріч Софійську площу оформлять у тематиці народження Ісуса.
- Навколо ялинки збудують пано з 38 героями святкового сімейства.
- Уся інсталяція займатиме 68 метрів у діаметрі.
Коли відкриють головну ялинку України
Урочисте відкриття новорічної ялинки має відбутися о 17:00 19 грудня. Чи можна буде стежити за цим процесом у режимі онлайн, наразі невідомо. Минулого року вхід на Софійську площу було обмежено через карантин.
Новорічна красуня та загалом уся локація обійшлися приватним партнерам Києва у 25 – 27 мільйонів гривень.