В этом году в качестве главного украшения елки выбрали не шляпу и не обычную рождественскую звезду. По словам руководителя компании-организатора праздников Folk Ukraine Игоря Добруцкого, наверху дерева установят земной шар, над которым и будет сиять звезда.

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Именно на таком варианте верхушки остановились устроители 10 декабря.

Диаметр установки – 68 метров

Президент Folk Ukraine отметил, что существовало три варианта верхушки для елки. Организаторы остановились именно на земном шаре со звездой.

Украсят елку большим количеством гирлянд. Их будет вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, организаторы используют 400 гирлянд, оставшихся от прошлогодней шляпы.

Согласно проекту, в этом году Софийскую площадь оформят в тематике рождения Иисуса.

Вокруг елки построят панно с 38 героями праздничного семейства.

Вся инсталляция будет занимать 68 метров в диаметре.

Когда откроют главную елку Украины

Торжественное открытие новогодней елки должно состояться в 17:00 19 декабря. Можно ли будет следить за этим процессом в режиме онлайн, пока неизвестно. В прошлом году вход на Софийскую площадь был ограничен из-за карантина.

Новогодняя красавица и вся локация обошлись частным партнерам Киева в 25 – 27 миллионов гривен.