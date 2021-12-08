На сказочном фото видно, что туман окутал площадь, а из него виднеется колокольня Софии Киевской и гигантское новогоднее дерево.
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Последние штрихи
- Коммунальщикам осталось закрепить несколько нижних ярусов ветвей.
- Кроме того, впереди их ждет отделка вертепа, который будет стоять возле подножия елки.
- Окончательно рождественский дух воцарится на площади после украшения самого дерева игрушками и гирляндами, после установки дополнительных декораций и зон отдыха.
На Софийской площади подходит к концу монтаж главной елки / Фото из телеграм-канала KIEVMAP
Город внутри города
К праздникам в центре Киева планируют создать целый праздничный городок, который украсят в единственной тематике – рождение Иисуса Христа. Там киевляне и гости города смогут посетить каток, зону отдыха, музей новогодних украшений, ярмарку, детские развлечения.
Для особой атмосферы пространство украсят кометами как символами рождественских звезд и включат тематические песни на фоне.
Советы по выбору елки домой: смотрите видео