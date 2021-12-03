Также чиновники рассказали, как будет выглядеть зимний городок, его главное украшение – елка и прилегающие локации.

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Где будет витать дух чуда

Зеленую 31-метровую красавицу зажгут традиционно на День святого Николая – 19 декабря. Кроме того, уютные локации обустроят на Владимирском проезде, в Мариинском парке и на эстраде Городского сада. Они будут работать до 16 января.

Рождество повсюду

В Департаменте культуры КГГА напомнили, что на этот раз основной темой декораций центра столицы станет рождественская чудо-ночь, когда на свет появился Иисус Христос. Учитывая это, под елкой разместят традиционный украинский вертеп больших размеров. В нем можно будет найти фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Важно! Планируется, что киевский вертеп станет крупнейшим в Европе.

Саму же елку украсят 10 тысячами игрушек в красных и золотистых тонах, а также 10 километрами гирлянд, которыми дерево покроют, будто куполом.

Праздник для всех

Директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова подчеркнула, что праздник планируют сделать доступным для всех слоев населения.

Киевляне и гости города смогут найти на свой вкус праздничные развлечения и угощения для всей семьи, для маленьких и взрослых. Обеспечен свободный доступ к празднику инклюзивных групп, а также строгое выполнение противоэпидемических мероприятий,

– сказала чиновница.

Как будут развлекать киевлян и гостей города

На Софийские площади вокруг елки установят множество фотозон, детских развлечений, мастерскую, музей новогодних украшений и сцену, где в день открытия елки будут проходить выступления и конкурсы.

На подходе к зимней ярмарке обустроят четыре празднично украшенные арки с четырьмя люстрами в центре каждой.

Также вокруг памятника Богдану Хмельницкому зальют ледовый каток-тоннель. Для тех, кто наоборот захочет погреться, будет работать теплая арт-зона для отдыха. Ее украсят кометы, символизирующие рождественские звезды, а на фоне будет звучать тематическая музыка.

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Как будут кормить гостей

Ярмарка с вкусностями будет работать на Владимирском проезде. Однако в этом году там будут продавать только еду в стиле "стрит-фуд": это разнообразные бутерброды и снеки, которые люди смогут быстро забрать и уйти, чтобы не создавать толпу. Такое нововведение связано с пандемией коронавируса.