Кроме того, основатель и директор компании Folk Ukraine, которая занимается организацией новогодних и рождественских праздников в столице, Игорь Добруцкий намекнул, что в Киеве могут установить две зеленые красавицы.

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Львовская елка и расписные игрушки

В этом году новогоднюю елку в Киев привезут из Львова. Чтобы не уничтожать живые деревья, организаторы снова решили заменить главный атрибут зимних праздников искусственными ветками. Кроме того, украшения для него также готовят в городе Льва. Там уже в течение двух месяцев расписывают эксклюзивные игрушки в красных и золотых тонах.

Софийскую площадь украсят множеством гирлянд и елкой из Львова / Фото Folk Ukraine

Когда откроют елку

Официально зажжение огоньков на главной украинской елке по традиции состоится в День святого Николая – 19 декабря в 16:00. На нем будет присутствовать мэр столицы Виталий Кличко.

Возможно, именно в день открытия на площади устроят музыкально-торжественную часть. Однако во все последующие дни никаких концертов решили не проводить из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на это, скучно киевлянам и гостям столицы в рождественском городке не будет. Ведь вокруг памятника Богдану Хмельницкому соорудят каток, который также заработает 19 декабря. Кроме того, все желающие смогут посетить ярмарки и фуд-корты, которые протянутся вплоть до Владимирского проезда.

Подобные локации также можно будет найти в Мариинском парке и возле Арки Дружбы Народов. Закончится празднование зимних праздников в центре Киева 19 января – на Крещение.

Загородный формат праздника

Тем, кто на праздники хочет выехать за пределы города, обустроят настоящий зимний праздник в "Добропарке". Посетить его можно будет с 4 декабря. Изюминкой этого места станет резиденция Доброчара – украинского аналога Санта-Клауса.