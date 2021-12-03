Також чиновники розповіли, як виглядатиме зимове містечко, його головна окраса – ялинка та прилеглі локації.

Актуально У Києві почали монтувати головну новорічну ялинку України

Де витатиме дух дива

Зелену 31-метрову красуню запалять традиційно на День святого Миколая – 19 грудня. Крім того, затишні локації облаштують на Володимирському проїзді, у Маріїнському парку та на естраді Міського саду. Вони працюватимуть до 16 січня.

Різдво повсюди

У Департаменті культури КМДА нагадали, що цього разу основною темою декорацій центру столиці стане Різдвяна дивоніч, коли на світ з'явився Ісус Христос. З огляду на це, під ялинкою розмістять традиційний український вертеп велетенських розмірів. У ньому можна буде знайти фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників.

Важливо! Планується, що київський вертеп стане найбільшим у Європі.

Саму ж ялинку прикрасять 10 тисячами іграшок в червоних та золотавих тонах, а також 10 кілометрами гірлянд, якими дерево покриють, ніби куполом.

Свято для усіх

Директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова акцентувала, що свято планують зробити доступним для усіх верств населення.

Кияни і гості міста зможуть знайти на свій смак святкові розваги та частування для усієї родини, для маленьких і дорослих. Забезпечено вільний доступ до свята інклюзивних груп, а також суворе виконання протиепідемічних заходів,

– сказала посадовиця.

Як розважатимуть киян та гостей міста

На Софійські площі довкола ялинки встановлять безліч фотозон, дитячих забавок, майстерню, музей новорічних прикрас та сцену, де у день відкриття ялинки триватимуть виступи та конкурси.

На підході до зимової ярмарки облаштують чотири святково прикрашені арки з чотирма люстрами у центрі кожної.

Також навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому заллють льодову ковзанку-тунель. Для тих, хто навпаки захоче погрітися, працюватиме тепла арт-зона для відпочинку. Її прикрасять комети, що символізуватимуть різдвяні зірки, а на фоні лунатиме тематична музика.

Цікаво З ковзанкою, але без концертів: яким буде новорічне містечко на Софійській площі

Як годуватимуть гостей

Ярмарок зі смаколиками працюватиме на Володимирському проїзді. Однак цьогоріч там продаватимуть лише їжу у стилі "стрит-фуд": це різноманітні канапки та снеки, які люди зможуть швидко забрати і піти, аби не створювати натовп. Таке нововведення пов'язане із пандемією коронавірусу.