Окрім м'якого клімату та бажання виїхати з морозних і подекуди засніжених міст, новорічна Одеса завжди приваблює грандіозністю святкування, а також неймовірною атмосферою. Цьогоріч, як і завжди, представники міста запланували чималу кількість розваг.

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Схоже, зіпсувати свята в Одесі зможе лише карантин, який, ймовірно, можуть посилити через збільшення захворюваності на COVID-19. Утім, зазвичай у місті протиепідеміологічних обмежень ретельно не дотримуються. Про усі святкові локації та події в Одесі читайте в матеріалі новорічно-різдвяного проєкту 24 каналу.

Місто з дуже яскравою ілюмінацією



Яскрава новорічна Одеса / Фото ТСН

Одесити кажуть, що на Новий рік та Різдво їх місто перетворюється на найяскравішу точку України. Все – завдяки новорічній ілюмінації, якою прикрашають майже кожну вулицю в центрі.

Усередині грудня прикрашати кілометрами гірлянд почали Дерибасівську, Думську площу, Пушкінську, Міський сад, а також інші місця Одеси, які є найбільш популярними серед гостей міста. Дуже масштабні декорації встановили на Потьомкінських сходах. Їх вінчає п'ятиметровий корабель, поруч з яким облаштували інсталяцію водоспаду та менші кораблики.

Біля пам'ятника Дюку де Рішельє зробили фотозону з дельфінами.



Новорічна Одеса / Фото "Думська"

Цьогоріч організатори дійства вирішили прикрасити місто у морській тематиці. На ілюстрації Одеси витратили 2,5 мільйона гривень.

Новий рік на пляжі



Центральна алея Аркадії / Фото Odessit

Для тих, хто полюбляє море не тільки влітку, в Одесі завжди доступна Аркадія. У найпопулярнішому курорті міста є чимало ресторанів, де можна смачно поїсти та чудово провести час.

Крім того, для тих, хто не боїться морозу, на пляжах Аркадії проводитимуть тематичні вечірки. Також на центральній алеї будуть доступні атракціони, ковзанка та інші розваги.

Думська площа – головне місце для святкувань



Головні офіційні заходи в Одесі на Новий рік проходять на Думській площі / Фото Vgorode

Подивитися на святковий концерт і феєрверк, а також взяти участь у численних конкурсах у новорічну ніч приходять десятки тисяч одеситів та гостей міста.

Урочисту програму підготували для всіх й цього разу. Однак перелік артистів, які виступатимуть на головній сцені міста, наразі невідомий.

Серед плюсів святкування на Думській біля головної ялинки міста одесити називають безкоштовну розважальну програму, масштабні урочистості, а також велику кількість місць, де можна поїсти.

Чарівна Дерибасівська



Зимова Дерибасівська / Фото "Екскурсії в Одесі"

Ще одну ялинку встановили на найвідомішій вулиці Одеси – Дерибасівській. Не просто так кажуть, що на новорічні свята саме ця вулиця стає найбільш красивою у місті. У новорічну ніч вона перетворюється на родзинку Одеси завдяки своїй теплій атмосфері, неймовірним декораціям та, звісно, натовпу людей з гарним настроєм.

Тут працюють фотозони та ярмарок, де на всіх вистачить смаколиків і глінтвейну.

Де зарядитися новорічною енергією з дітьми



В Одесі проводитимуть багато заходів для розваг дітей на новорічні свята / Фото "Інфопростір Одеси та області"

Оскільки нічні гулянки – прерогатива здебільшого дорослих, а більшість локацій є не надто адаптованими для повноцінних розваг дітей, питання, куди сходити на Новий рік з малюками і підлітками, є досить актуальним. Для того, аби святкували не лише дорослі, у місті створили місця, де дітям буде на 100% цікаво.

Резиденція Санти

Будиночок, де мешкає Санта-Клаус, вартує відвідати всім. Працює він на Старосінній площі та виглядає як прикрашена сосновими віночками хатинка. Всередині резиденції перебуває сам Санта, яким розважатиме діточок та роздаватиме їм подарунки за вірші.



Резиденція Святого Миколая в Одесі / Фото "Думська"

Новорічний мюзикл в оперному театрі

Традиційно у театрі на Чайковому провулку показуватимуть новорічне шоу "Головна ялинка". Живий спів артистів, гра популярної музики та чудова атмосфера свята не залишать байдужими ані дорослих, ані дітей.

Акерманська фортеця

Зазвичай на Новий рік тут працює резиденція "Фортеця мрії", де проводять святкування у середньовічному стилі. Для дітей проводитимуть цікаві майстер-класи з розпису пряників, прикрас амулетів та варіння мила. На території також працюватиме зимовий фудкорт, проводитимуть активні ігри на свіжому повітрі, а також працюватиме резиденція Діда Мороза.

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