Кроме мягкого климата и желания уехать из морозных и местами заснеженных городов, новогодняя Одесса всегда привлекает грандиозностью празднования, а также невероятной атмосферой. В этом году, как и всегда, представители города запланировали немалое количество развлечений.

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Похоже, испортить праздники в Одессе сможет только карантин, который, вероятно, могут усилить из-за увеличения заболеваемости COVID-19. Впрочем, обычно в городе противоэпидемиологические ограничения тщательно не соблюдаются. Обо всех праздничных локациях и событиях в Одессе читайте в материале новогодне-рождественского проекта 24 канала.

Город с очень яркой иллюминацией

Яркая новогодняя Одесса / Фото ТСН

Одесситы говорят, что на Новый год и Рождество их город превращается в самую яркую точку Украины. Все – благодаря новогодней иллюминации, которой украшают почти каждую улицу в центре.

В середине декабря украшать километрами гирлянд начали Дерибасовскую, Думскую площадь, Пушкинскую, Городской сад, а также другие места Одессы, которые являются наиболее популярными среди гостей города. Очень масштабные декорации установили на Потемкинской лестнице. Их венчает пятиметровый корабль, рядом с которым обустроили инсталляцию водопада и кораблики поменьше.

У памятника Дюка де Ришелье сделали фотозону с дельфинами.

Новогодняя Одесса / Фото "Думская"

В этом году организаторы действа решили украсить город в морской тематике. На украшение Одессы потратили 2,5 миллиона гривен.

Новый год на пляже

Центральная аллея Аркадии / Фото Odessit

Для тех, кто любит море не только летом, в Одессе всегда доступна Аркадия. В самом популярном курорте города немало ресторанов, где можно вкусно поесть и прекрасно провести время.

Кроме того, для тех, кто не боится мороза, на пляжах Аркадии будут проводить тематические вечеринки. Также на центральной аллее будут доступны аттракционы, каток и другие развлечения.

Думская площадь – главное место для празднований

Главные официальные мероприятия в Одессе на Новый год проходят на Думской площади / Фото Vgorode

Посмотреть на праздничный концерт и фейерверк, а также принять участие в многочисленных конкурсах в новогоднюю ночь приходят десятки тысяч одесситов и гостей города.

Торжественную программу подготовили для всех и на этот раз. Однако перечень артистов, которые будут выступать на главной сцене города, пока неизвестен.

Среди плюсов празднования на Думской возле главной елки города одесситы называют бесплатную развлекательную программу, масштабные торжества, а также большое количество мест, где можно поесть.

Волшебная Дерибасовская

Зимняя Дерибасовская / Фото "Экскурсии в Одессе"

Еще одну елку установили на самой известной улице Одессы – Дерибасовской. Не просто так говорят, что на новогодние праздники именно эта улица становится наиболее красивой в городе. В новогоднюю ночь она превращается в изюминку Одессы благодаря своей теплой атмосфере, невероятным декорациям и, конечно, толпам людей с хорошим настроением.

Здесь работают фотозоны и ярмарка, где на всех хватит лакомств и глинтвейна.

Где зарядиться новогодней энергией с детьми

В Одессе будут проводить много мероприятий для развлечений детей на новогодние праздники / Фото "Инфопространство Одессы и области"

Поскольку ночные гулянки – прерогатива по большей части взрослых, а большинство локаций являются не слишком адаптированными для полноценных развлечений детей, вопрос куда сходить на Новый год с малышами и подростками является весьма актуальным. Для того, чтобы праздновали не только взрослые, в городе создали места, где детям будет на 100% интересно.

Резиденция Санты

Домик, где обитает Санта-Клаус, стоит посетить всем. Работает он на Старосенной площади и выглядит как украшенная сосновыми венчиками избушка. Внутри резиденции находится сам Санта, которым будет развлекать детишек и раздавать им подарки за стихи.

Резиденция Святого Николая в Одессе / Фото "Думская"

Новогодний мюзикл в оперном театре

Традиционно в театре в переулке Чайковского будут показывать новогоднее шоу "Главная елка". Живое пение артистов, игра популярной музыки и замечательная атмосфера праздника не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Аккерманская крепость

Обычно на Новый год здесь работает резиденция "Крепость мечты", где проводят празднования в средневековом стиле. Для детей будут проводить интересные мастер-классы по росписи пряников, украшениям амулетов и варке мыла. На территории также будет работать зимний фудкорт, будут проводить активные игры на свежем воздухе, а также будет работать резиденция Деда Мороза.

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