А в первый день зимы автокраном прицепили верхнюю часть конуса. Речь идет о елке, которую установили на площади Свободы.

Кстати В Киеве начали монтировать главную новогоднюю елку Украины

Как выглядит зимняя красавица в этом году

О том, что завершается установка, сообщили в местных телеграм-каналах еще в 14 часов. На фотографиях видно, что нижняя часть рождественского дерева зеленая, а сверху на ней есть большие серебристые вставки.



Главная елка Харькова в этом году / Фото телеграма "Харьков live"

Также рядом уже были установлены другие праздничные декорации. Там стоят 2 арки с орнаментом и шатром. Под накрытием видны небольшие конусы, которые понемногу становятся темно-зелеными. А завершает картину фигура деда Мороза.



Дед мороз на центральной площади города / Фото телеграма "Ху***ый Харьков"

Когда 11 ноября елку начали собирать из отдельных кусков металлического каркаса, на площади установили забор. Однако сейчас его там уже нет.

Также украсили парк

В харьковском парке Горького уже можно на все 100% ощутить приближение праздников. Там сверкают иллюминации нескольких елок и даже светятся все перекладины колеса обозрения.

Еще в парке создали несколько непревзойденных локаций, которые действительно удивляют. На одной из них можно встретить фигуры белых медведей, которые стоят между гирляндами. Также есть место с гигантскими елочными украшениями, которые стоят на специальном постаменте.

Удивительная атмосфера в парке Горького / Фото телеграма "Труха"

Подготовка к праздникам в другом регионе

Днепр оказался одним из городов, который больше всего старается создать праздничную атмосферу. Там в этом году решили купить елку почти за 51 миллион. Об этом свидетельствует страница тендерной закупки.

Кроме того, провели тендерные закупки гирлянд, домика деда Мороза и маленьких елок. На эти дополнительные украшения коммунальное предприятие Горсвет выделило более 8 миллионов гривен.