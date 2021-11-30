Эти торги завершились еще 18 ноября. Их провело коммунальное предприятие Горсвет. Победителем стала фирма, предложившая наименьшую стоимость услуг.

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Какую елку должны приобрести

Тендерную закупку опубликовали еще 11 октября. С этого момента в течение месяца все желающие предприятия могли предложить свои услуги.

Победило в аукционе общество ограниченной ответственности "Укртехнопром". Оно продаст городу 20-метровую елку. Она вместе с игрушками и иллюминацией будет стоить 50,8 миллиона гривен.

Несколько других покупок

Издание Depo сообщило, что также должны приобрести и другие деревья и украшения. Это свидетельствует о том, что в Днепре достаточно серьезно подходят к созданию праздничной атмосферы. О чем говорится:

2 елки "Санта-премиум" высотой 2,7 метра;

1 елка высотой 2,1 метра;

4 елки высотой 2,4 метра;

160 игрушек на елки диаметром 12 сантиметров;

299 гирлянд;

115 светодиодных конструкций;

350 гирлянд "Штора";

домик Деда Мороза;

Часть из этих покупок оформили в другие закупки. Каждая из которых имеет общую сумму примерно 4 миллиона гривен.