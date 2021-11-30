Ці торги завершилися ще 18 листопада. Їх провело комунальне підприємство Міськсвітло. Переможцем стала фірма, що запропонувала найменшу вартість послуг.

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Яку ялинку мають придбати

Тендерну закупівлю опублікували ще 11 жовтня. Від цього моменту протягом місяця всі охочі підприємства могли запропонувати свої послуги.

Перемогло в аукціоні товариство обмеженої відповідальності "Укртехнопром". Воно продасть місту 20-метрову ялинку. Вона разом із іграшками та ілюмінацією коштуватиме 50,8 мільйона гривень.

Кілька інших покупок

Видання Depo повідомило, що також мають придбати й інші дерева та прикраси. Це свідчить про те, що в Дніпрі досить серйозно підходять до створення святкової атмосфери. Про що мовиться:

2 ялинки "Санта-преміум" висотою 2,7 метра;

1 ялинка вистою 2,1 метра;

4 ялинки висотою 2,4 метра;

160 іграшок на ялинки діаметром 12 сантиметрів;

299 гірлянд.;

115 світлодіодних конструкцій;

350 гірлянд "Штора";

будиночок Діда Мороза;

Частина з цих покупок оформили в інші закупівлі. Кожна з яких має загальну суму приблизно 4 мільйони гривень.