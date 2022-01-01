Замість того, що здати новорічних красунь у спеціальні пункти збору, продавці не вигадали нічого кращого за те, щоб просто кинути їх на тротуарах, де продавали.

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На недбайливих бізнесменів поскаржився директор ЖКС "Хмельницький" Олександр Новицький.

Вранці 1 січня завжди сумно бачити непродані новорічні дерева... Вивозимо у промислових масштабах,

– заявив чиновник.

Прикра ситуація склалася навіть попри те, що у мерії попереджали, що з 1 січня запрацюють майданчики для збирання новорічних ялинок. Загалом їх понад 10 по всій Одесі. Після обіду покинуті ялинки таки почали вивозити на пункти збору.

В Одесі продавці викинули сотні ялинок / Фото "Думская"

Чому ялинки небезпечно викидати на смітник

Після новорічних свят головний їхній символ – ялинка – опиняється на смітнику. Інколи продавці, які не можуть продати усі дерева до свят, просто залишають їх на вулиці. Так вони утворюють величезні стихійні звалища.

Окрім того, що це неестетично, так ще й відверто небезпечно для екології. Існує думка, що ялинка на звалищі розкладається так само як і в лісі. Але це не так. У природному середовищі дерево перегниває та контактує з повітрям, стаючи частиною екосистеми, добривом для інших дерев та домівкою для тварин.

Але на сміттєзвалищах ялинки втрачають можливість розкластися природнім шляхом та замість того, щоб перетворитися на добриво, починають активно виділяти небезпечний газ – метан. Як відомо, метан підтримує процес горіння впродовж довгого часу, тобто пожежа – це лише питання часу.0

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