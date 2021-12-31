Місцевих мешканців евакуювали

Пожежу спричинив сильний вітер, який рухався зі швидкістю 128 – 160 кілометрів на годину. Про це заявили представники місцевої влади.

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Подекуди пориви вітру сягали навіть 184 кілометрів на годину.

Через вогняну стихію мешканцям міст Суперіор та Луїсвілл в окрузі Боулдер довелося евакуюватися. Крім того, у безпечніше місце перевезли пацієнтів місцевої лікарні.

Наслідки пожежі

За оцінками шерифа міста Суперіор Джо Пелле, вогонь знищив там близько 580 житлових будинків та інших споруд.

Стихія охопила торговельний центр та готель.

У Луїсвіллі пожежа розкинулася на майже 650 гектарів.

Правоохоронці допускають загрозу летальних випадків.



Через пожежу штат опинився у сильному диму / Фото KMGH

Дуже мало часу, щоб вибратися з будинку та забрати важливі речі. Відновлення життя стане важким процесом для сімей Колорадо, які постраждали,

– наголосив шериф.

Він розповів, що пожежа миттю знищила ціле футбольне поле. Усю ситуацію ускладнює ще й сильний дим, який накрив міста.

Торнадо в Кентуккі

10 – 11 грудня американським штатом Кенкуккі пронісся сильний ураган. Унаслідок нього загинуло щонайменше 74 людини, ще сотню розшукували.

Президент США Джо Байден визнав торнадо у Кентуккі катастрофою федерального рівня. У штаті оголосили надзвичайний стан.

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