Местных жителей эвакуировали

Пожар вызвал сильный ветер, который двигался со скоростью 128 – 160 километров в час. Об этом заявили представители местных властей.

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Кое-где порывы ветра достигали даже 184 километров в час.

Из-за огненной стихии жителям городов Супериор и Луисвилл в округе Боулдеру пришлось эвакуироваться. Кроме того, в более безопасное место перевезли пациентов местной больницы.

Последствия пожара

По оценкам шерифа города Супериор Джо Пелле, огонь уничтожил около 580 жилых домов и других сооружений.

Стихия охватила торговый центр и гостиницу.

В Луисвилле пожар раскинулся почти на 650 гектаров.

Правоохранители допускают угрозу летальных исходов.

Из-за пожара штат оказался в сильном дыму / Фото KMGH

Очень мало времени, чтобы выбраться из дома и унести важные вещи. Восстановление жизни станет тяжелым процессом для пострадавших семей Колорадо,

– подчеркнул шериф.

Он рассказал, что пожар мгновенно уничтожил целое футбольное поле. Всю ситуацию усугубляет еще и сильный дым, накрывший города.

Торнадо в Кентукки

10 – 11 декабря по американскому штату Кенкукки пронесся сильный ураган. В результате погибли по меньшей мере 74 человека, еще сотню разыскивали.

Президент США Джо Байден признал торнадо в Кентукки крушением федерального уровня. В штате объявили чрезвычайное положение.

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