В местном университете сообщили, что декабрь стал самым снежным за всю историю наблюдений. В последний раз почти такие же показатели ученые из Соединенных Штатов фиксировали в 1970 году.

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В результате снегопадов произошел транспортный коллапс:

  • закрыты автомагистрали;
  • отменены авиарейсы.

В Калифорнии выпало более пяти метров снега / Фото The Union

ДТП в США из-за ледяного дождя: коротко

  • В штате Висконсин 23 декабря из-за ледяного дождя столкнулись 40 автомобилей.
  • Стихия превратила дорогу в каток, поэтому водители не смогли справиться с управлением.
  • Первым в ДТП попал грузовик, который влетел в отбойник и заблокировал путь.