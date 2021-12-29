У місцевому університеті повідомили, що грудень став найбільш сніжним за всю історію спостережень. Востаннє майже такі ж показники вчені зі Сполучених Штатів фіксували в 1970 році.

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У результаті снігопадів стався транспортний колапс:

закриті автомагістралі;

скасовані авіарейси.

У Каліфорнії випало понад п'ять метрів снігу / Фото The Union

ДТП у США через крижаний дощ: коротко

У штаті Вісконсин 23 грудня через крижаний дощ зіткнулися 40 автомобілів.

Стихія перетворила дорогу на ковзанку, тому водії не змогли впоратися з керуванням.

Першою в ДТП потрапила вантажівка, яка влетіла у відбійник і заблокувала шлях.

Зверніть увагу! Очевидці розповіли, що на місці аварії спалахнула одна машина. На щастя, внаслідок масової дорожньо-транспортної пригоди постраждалих з важкими травмами немає.