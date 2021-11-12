Зокрема тому, що "сніговий покрив не втигне лягти". Про це на пресконференції розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.
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Погода на новорічні свята буде морозною
Синоптикиня повідомила, що температура буде високою аж до Нового року.
І всі опади, які будуть проходити, будуть у вигляді дощу й мокрого снігу. І виходить, що сніговий покрив не встигне лягти. Але перші дні січня будуть з великим похолоданням,
– сказала Мартазінова.
Синоптикиня пояснила, що в новорічний період будуть холодні дні, а потім температура трохи підніметься. Наступне значне похолодання слід очікувати в лютому. Синоптикиня також пояснила, що:
- наприкінці листопада – на початку грудня слід очікувати середньодобову і денну температуру на рівні 5 градусів;
- дуже холодні дні, зокрема -10 градусів, прогнозують на початку грудня;
- також різке зниження температури, морозні дні побачимо ближче до Нового року;
- на переході від грудня до січня, у святкові дні, з перемінним успіхом, буде то мороз, то тепло.
Найхолодніші дні, а це до -15 градусів випадають на початок січня, тобто свята новорічні будуть супроводжуватися морозними днями,
– сказала Мартазінова.
Вона пояснила, що зима буде протяжна з нестійкими температурами. Лютий буде холодним, проте, теплішим, ніж у 2020 році.
Останні новини про погоду: коротко
- У північно-східних містах Китаю вже кілька днів фіксують рекордний снігопад. 7 листопада, температура повітря опустилася до -14 градусів. Там такого снігу не було вже 100 років.
- Станом на 11 листопада у Карпатах також лежав сніг. Зокрема там вперше за кілька днів температура опустилась до нуля, а перед тим було морозно – до -5 градусів.
- 12 листопада погода буде досить теплою та сонячною, як для останнього місяця осені. Також синоптики потішили прогнозом: опадів не буде в жодній області, проте прогнозують вітер.