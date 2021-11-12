Зокрема тому, що "сніговий покрив не втигне лягти". Про це на пресконференції розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

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Погода на новорічні свята буде морозною

Синоптикиня повідомила, що температура буде високою аж до Нового року.

І всі опади, які будуть проходити, будуть у вигляді дощу й мокрого снігу. І виходить, що сніговий покрив не встигне лягти. Але перші дні січня будуть з великим похолоданням,

– сказала Мартазінова.

Синоптикиня пояснила, що в новорічний період будуть холодні дні, а потім температура трохи підніметься. Наступне значне похолодання слід очікувати в лютому. Синоптикиня також пояснила, що:

наприкінці листопада – на початку грудня слід очікувати середньодобову і денну температуру на рівні 5 градусів;

дуже холодні дні, зокрема -10 градусів, прогнозують на початку грудня;

також різке зниження температури, морозні дні побачимо ближче до Нового року;

на переході від грудня до січня, у святкові дні, з перемінним успіхом, буде то мороз, то тепло.

Найхолодніші дні, а це до -15 градусів випадають на початок січня, тобто свята новорічні будуть супроводжуватися морозними днями,

– сказала Мартазінова.

Вона пояснила, що зима буде протяжна з нестійкими температурами. Лютий буде холодним, проте, теплішим, ніж у 2020 році.

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