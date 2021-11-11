Такого снігопаду не було вже 100 років

Найскладніша ситуація у провінції Ляонін. У столиці регіону середня кількість висоти снігового покрову досягла 51 сантиметра. Це найвищий рівень снігопаду з 1905 року.

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На дорогах у провінції Аньшань лежать пів метрові замети. Через це автомобілі не можуть проїхати. Крім того, порушене й залізничне сполучення. Деякі траси закрили на проїзд ще 9 листопада.

Дороги розчищають 6 тисяч комунальників. Однак всюди встигнути вони не можуть. На допомогу вирушили рятувальники та 30 тисяч волонтерів.

Місцева влада ввела в дію план екстреного реагування. Підприємства всіх галузей посилили профілактичні та протиаварійні заходи, щоб забезпечити безперебійне функціонування міського господарства.

Дивіться відео сильного снігопаду у Китаї:

На відео місцевих мешканців видно, що сніг повністю засипав вулиці. Автомобілів практично не видно з-під заметів. Кучугури снігу падають на людей з даху.

Відомо, що внаслідок сильної хуртовини загинула 1 людина, ще понад 5600 – постраждали.

Сніг повністю засипав автомобілі: відео

Люди катаються на сноуборді у міському парку: