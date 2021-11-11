Зранку 11 листопада на горі Піп Іван Чорногірський – я сна погода. Це інформація станом на 7:30, повідомили гірські рятувальники.

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Яка погода у горах 11 листопада

Температура повітря вперше за кілька днів піднялася до нуля. Адже від початку тижня вона була мінусовою, аж до -5 градусів. Вітер на вершині наразі південно-західний, до 3 – 4 метрів на секунду.



На горі – ясно / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Погода в українських Карпатах

Перший сніг випав в українських Карпатах ще 21 вересня. Температура повітря тоді опустилася аж до -6 градусів.

Найхолодніше на горі Піп Іван Чорногірський було 9 жовтня. Тоді стовпчики термометрів опустилися до -9 градусів.

В Україні – досить холодно

Вдень 11 листопада по всій Україні буде прохолодною, а вночі – вдарять морози, аж до -7 градусів. Найтеплішої погоди слід очікувати мешканцям західних регіонів. Там прогнозують до +12. А от на Сході стовпчики термометрів опустяться до +2...+4. Українська синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що все це обумовлене антициклоном.