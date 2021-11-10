Упродовж дня найтепліше буде на Заході. Зокрема, синоптики прогнозують до +11...+12 градусів.
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Найпрохолодніше буде на Сході. Там стовпчики термометра опустяться до +2...+4 градусів. Упродовж дня опадів не прогнозують у жодній з областей України.
Уночі обіцяють до -5 градусів на Заході та -7 – на Сході.
У Києві вдень обіцяють +5...+7 градусів тепла. Уночі – -1...-3 градуси.
Прогноз синоптикині Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що наразі над Україною перебуває антициклон. Саме тому українці можуть насолодитися сонцем. Водночас нічний мороз очікують у більшості областей.
До низьких градусів приєднається поривчастий, часом сильний, явно некомфортний вітер – закутуйтесь щільніше завтра,
– наголосила Діденко.
Погода в містах України 11 листопада
Ужгород – +8...+10
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +9...+11
Рівне – +9...+11
Житомир – +7...+9
Вінниця – +6...+8
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +6...+8
Суми – +4...+6
Полтава – +4...+6
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +2...+4
Харків – +3...+5
Київ – +5...+7