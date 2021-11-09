Фотографії дерев, які зацвіли двічі на рік, з'явилися у соцмережах. Їх зробили здивовані жителі столиці, що звернули увагу на аномалію.

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Знавці стверджують, що радіти появі цвіту нема чого, оскільки це може свідчити про серйозну хворобу дерев.

Загине з початком холодів



Каштани зацвіли на Оболоні / Фото "Київ без цензури"

Цвіт каштанів побачили у парках Оболоні та Теремків вранці 9 листопада.

Це явище, за попередніми даними, можна спостерігати через надзвичайно теплі для початку листопада дні.

Фахівці зазначають, що цвіт, який розпустився восени, загине з настанням холодів. То ж, навесні у 2022 році ці гілки стоятимуть порожніми.

Ймовірно, дерева вмирають

Аналогічну картину бачили у багатьох парках Німеччини восени минулого року. Тоді професійні садівники казали, що ситуація пов'язана з поганим станом дерев. Мовляв, через засуху вологолюбні дерева серйозно послабшали та запустили механізм збереження потомства: передчуваючи свою загибель каштани нібито намагаються розмножуватися.