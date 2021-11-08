У більшості областей стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів, а подекуди буде і до +4 градусів.

Важливо В Україну йде похолодання до -6 градусів: коли вдарять морози

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Синоптикиня розповіла, що 9 листопада дощі будуть у:

  • південній частині,
  • на південному сході,
  • місцями, локально, на заході України.

За фронтами поширюватиметься холодне повітря арктичного походження. Тому за теплом та спекою вже треба чекати до наступних сезонів або мандрувати теплими країнами,
– додала Наталка Діденко.

Температура повітря триматиметься на рівні +4...+6 градусів. А вже у ніч проти 10 листопада слід чекати на морози до -2...-8 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Західні області буду у полоні хмар, але опади там малоймовірні. Повітря прогріється до +5...+7 градусів вдень та +2...+4 градусів вночі. На сході буде трохи тепліше – до +7...+9 градусів. Але там синоптики прогнозують тривалі дощі та навіть зливи.

Частина північних та північно-східних областей також будуть у полоні негоди. Там очікують мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів. Південні регіони також заливатимуть дощі. Щоправда, там буде дещо тепліше – до +9...+11 градусів.

Ввечері у Києві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря складатиме +9...+11 градусів.

Погода в містах України 9 листопада

Ужгород – +6...+8

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +5...+7

Вінниця – +5...+7

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +5...+7

Суми – +4...+6

Полтава – +5...+7

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +7...+9

Харків – +6...+8

Київ – +5...+7

Прогноз погоди на 9 листопада / Карта Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 9 листопада / Карта Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

Завтра, у вівторок, нас минатимуть атмосферні фронти. Тому у південній частині, на південному сході та місцями, локально, на заході України, пройдуть дощі. Решта території опиниться вже в тилу фронтів – тому суттєві опади навряд.

За фронтами поширюватиметься холодне повітря арктичного походження. Тому за теплом та спекою вже треба чекати до наступних сезонів або мандрувати теплими країнами. Навіть максимально завтра очікується +1+...7 градусів, на півдні +6...+11 градусів.

На тижні, надалі, якісь серйозні опади малоймовірні – буде переважно сухо, хіба що з туманами. Але холодно! У ніч на середу мороз передбачається в межах -2...-8 градусів. У Києві 9 листопада без істотних опадів. Так буде й протягом тижня.

Температура повітря завтра вдень лише +4…+6 градусів, у ніч на 10 листопада можливо до 6 градусів морозу.Утепляйтесь, ґуму перевзувайте, підтримуйте себе й один одного чимось хорошим.