У більшості областей стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів, а подекуди буде і до +4 градусів.

Важливо В Україну йде похолодання до -6 градусів: коли вдарять морози

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Синоптикиня розповіла, що 9 листопада дощі будуть у:

південній частині,

на південному сході,

місцями, локально, на заході України.

За фронтами поширюватиметься холодне повітря арктичного походження. Тому за теплом та спекою вже треба чекати до наступних сезонів або мандрувати теплими країнами,

– додала Наталка Діденко.

Температура повітря триматиметься на рівні +4...+6 градусів. А вже у ніч проти 10 листопада слід чекати на морози до -2...-8 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Західні області буду у полоні хмар, але опади там малоймовірні. Повітря прогріється до +5...+7 градусів вдень та +2...+4 градусів вночі. На сході буде трохи тепліше – до +7...+9 градусів. Але там синоптики прогнозують тривалі дощі та навіть зливи.

Частина північних та північно-східних областей також будуть у полоні негоди. Там очікують мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів. Південні регіони також заливатимуть дощі. Щоправда, там буде дещо тепліше – до +9...+11 градусів.

Ввечері у Києві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря складатиме +9...+11 градусів.

Погода в містах України 9 листопада

Ужгород – +6...+8

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +5...+7

Вінниця – +5...+7

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +5...+7

Суми – +4...+6

Полтава – +5...+7

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +7...+9

Харків – +6...+8

Київ – +5...+7



Прогноз погоди на 9 листопада / Карта Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

Завтра, у вівторок, нас минатимуть атмосферні фронти. Тому у південній частині, на південному сході та місцями, локально, на заході України, пройдуть дощі. Решта території опиниться вже в тилу фронтів – тому суттєві опади навряд.

За фронтами поширюватиметься холодне повітря арктичного походження. Тому за теплом та спекою вже треба чекати до наступних сезонів або мандрувати теплими країнами. Навіть максимально завтра очікується +1+...7 градусів, на півдні +6...+11 градусів.

На тижні, надалі, якісь серйозні опади малоймовірні – буде переважно сухо, хіба що з туманами. Але холодно! У ніч на середу мороз передбачається в межах -2...-8 градусів. У Києві 9 листопада без істотних опадів. Так буде й протягом тижня.

Температура повітря завтра вдень лише +4…+6 градусів, у ніч на 10 листопада можливо до 6 градусів морозу.Утепляйтесь, ґуму перевзувайте, підтримуйте себе й один одного чимось хорошим.