В большинстве областей столбики термометров покажут +5...+7 градусов, а кое-где будет и до +4 градусов.

Важно В Украину идет похолодание до -6 градусов: когда ударят морозы

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Источник: фейсбук Натальи Диденко

Синоптики рассказали, что 9 ноября дожди будут в:

южной части,

на юго-востоке,

местами, локально, на западе Украины.

По фронтам будет распространяться холодный воздух арктического происхождения. Поэтому тепло и жару уже надо ждать до следующих сезонов или путешествовать по теплым странам,

– добавила Наталья Диденко.

Температура воздуха будет держаться на уровне +4...+6 градусов. А уже в ночь на 10 ноября следует ждать морозов до -2...-8 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Западные области будут в плену облаков, но осадки там маловероятны. Воздух прогреется до +5...+7 градусов днем и +2...+4 градусов ночью. На востоке будет немного теплее – до +7...+9 градусов. Но там синоптики прогнозируют длительные дожди и даже ливни.

Часть северных и северо-восточных областей также будут в плену непогоды. Там ожидают мокрый снег. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов. Южные регионы также будут заливать дожди. Правда, там будет несколько теплее – до + 9...+11 градусов.

Вечером в Киеве на небе возможны прояснения, но в течение дня погода будет пасмурной, без осадков. Температура воздуха составит +9...+11 градусов.

Погода в городах Украины 9 ноября

Ужгород – +6...+8

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +7...+9

Николаев – +8...+10

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +5...+7

Сумы – +4...+6

Полтава – +5...+7

Дніпро – +6...+8

Запорожье – +9...+11

Донецк – +7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – +6...+8

Киев – +5...+7



Прогноз погоды на 9 ноября / Карта Укргидрометцентра

Полный текст публикации Натальи Диденко:

Завтра, во вторник, нас будут миновать атмосферные фронты. Поэтому в южной части, на юго-востоке и местами, локально, на западе Украины пройдут дожди. Остальная территория окажется уже в тылу фронтов – поэтому существенные осадки вряд ли.

По фронтам будет распространяться холодный воздух арктического происхождения. Поэтому тепло и жару уже надо ждать до следующих сезонов или путешествовать по теплым странам. Даже максимально завтра ожидается +1...+7 градусов, на юге +6...+11 градусов.

На неделе, в дальнейшем, какие-то серьезные осадки маловероятны – будет преимущественно сухо, разве что с туманами. Но холодно! В ночь на среду мороз предполагается в пределах -2...-8 градусов. В Киеве 9 ноября без существенных осадков. Так будет и в течение недели.

Температура воздуха завтра днем лишь +4...+6 градусов, в ночь на 10 ноября возможно до 6 градусов мороза. Утепляйтесь, резину переобувайте, поддерживайте себя и друг друга чем-то хорошим.