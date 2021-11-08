В большинстве областей столбики термометров покажут +5...+7 градусов, а кое-где будет и до +4 градусов.
Важно В Украину идет похолодание до -6 градусов: когда ударят морозы
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Источник: фейсбук Натальи Диденко
Синоптики рассказали, что 9 ноября дожди будут в:
- южной части,
- на юго-востоке,
- местами, локально, на западе Украины.
По фронтам будет распространяться холодный воздух арктического происхождения. Поэтому тепло и жару уже надо ждать до следующих сезонов или путешествовать по теплым странам,
– добавила Наталья Диденко.
Температура воздуха будет держаться на уровне +4...+6 градусов. А уже в ночь на 10 ноября следует ждать морозов до -2...-8 градусов.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Западные области будут в плену облаков, но осадки там маловероятны. Воздух прогреется до +5...+7 градусов днем и +2...+4 градусов ночью. На востоке будет немного теплее – до +7...+9 градусов. Но там синоптики прогнозируют длительные дожди и даже ливни.
Часть северных и северо-восточных областей также будут в плену непогоды. Там ожидают мокрый снег. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов. Южные регионы также будут заливать дожди. Правда, там будет несколько теплее – до + 9...+11 градусов.
Вечером в Киеве на небе возможны прояснения, но в течение дня погода будет пасмурной, без осадков. Температура воздуха составит +9...+11 градусов.
Погода в городах Украины 9 ноября
Ужгород – +6...+8
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +5...+7
Винница – +5...+7
Одесса – +7...+9
Николаев – +8...+10
Херсон – +9...+11
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +5...+7
Сумы – +4...+6
Полтава – +5...+7
Дніпро – +6...+8
Запорожье – +9...+11
Донецк – +7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – +6...+8
Киев – +5...+7
Прогноз погоды на 9 ноября / Карта Укргидрометцентра
Полный текст публикации Натальи Диденко:
Завтра, во вторник, нас будут миновать атмосферные фронты. Поэтому в южной части, на юго-востоке и местами, локально, на западе Украины пройдут дожди. Остальная территория окажется уже в тылу фронтов – поэтому существенные осадки вряд ли.
По фронтам будет распространяться холодный воздух арктического происхождения. Поэтому тепло и жару уже надо ждать до следующих сезонов или путешествовать по теплым странам. Даже максимально завтра ожидается +1...+7 градусов, на юге +6...+11 градусов.
На неделе, в дальнейшем, какие-то серьезные осадки маловероятны – будет преимущественно сухо, разве что с туманами. Но холодно! В ночь на среду мороз предполагается в пределах -2...-8 градусов. В Киеве 9 ноября без существенных осадков. Так будет и в течение недели.
Температура воздуха завтра днем лишь +4...+6 градусов, в ночь на 10 ноября возможно до 6 градусов мороза. Утепляйтесь, резину переобувайте, поддерживайте себя и друг друга чем-то хорошим.