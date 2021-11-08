Погода в Украине 9 ноября
В большинстве областей 9 ноября синоптики прогнозируют прохладную, но солнечную погоду. Однако на Юге и Востоке кое-где могут падать небольшие дожди.
Читайте также В Украине зафиксировали полярное сияние: фото ночного неба
В то же время именно в Крыму столбики термометров поднимутся выше всего – до +13 градусов. Холоднее всего будет в северных регионах, там максимум ожидают +4 градуса.
Ночью метеорологи предполагают 0 градусов в Киеве, на Волыни, Ровненщине и Житомирщине.
Погода в Украине 9 ноября / Данные Укргидрометцентра
Погода в Украине 10 ноября
В среду, 10 ноября, по всей территории Украины будет светить солнце, но температура воздуха существенно снизится. Следовательно, до +11 градусов прогнозируют только на Закарпатье.
В остальных областях столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Ночью ударят морозы: на Буковине, Ровненщине, Житомирщине, Сумщине и Черниговщине – до -6 градусов.
Погода в Украине 10 ноября / Данные Укргидрометцентра
Погода в ноябре: что известно
- Средняя температура в ноябре 2021 года будет +1...+7 градусов. Что касается осадков – 31 – 61 миллиметров, в горных районах месячное количество будет выше – 64 – 96 миллиметров.
- Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме, в это время происходит переход средней суточной температуры через +5 градусов – в сторону снижения.