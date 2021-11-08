Погода в Украине 9 ноября

В большинстве областей 9 ноября синоптики прогнозируют прохладную, но солнечную погоду. Однако на Юге и Востоке кое-где могут падать небольшие дожди.

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В то же время именно в Крыму столбики термометров поднимутся выше всего – до +13 градусов. Холоднее всего будет в северных регионах, там максимум ожидают +4 градуса.

Ночью метеорологи предполагают 0 градусов в Киеве, на Волыни, Ровненщине и Житомирщине.



Погода в Украине 9 ноября / Данные Укргидрометцентра

Погода в Украине 10 ноября

В среду, 10 ноября, по всей территории Украины будет светить солнце, но температура воздуха существенно снизится. Следовательно, до +11 градусов прогнозируют только на Закарпатье.

В остальных областях столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Ночью ударят морозы: на Буковине, Ровненщине, Житомирщине, Сумщине и Черниговщине – до -6 градусов.



Погода в Украине 10 ноября / Данные Укргидрометцентра

Погода в ноябре: что известно