Относительно осадков, то тоже в этом месяце будет все стабильно – 31–61 миллиметров, в горных районах месячное количество будет выше – 64–96 миллиметров.

К теме Карпаты занесло снегом: на высокогорьях ударил мороз

Ноябрь – время предзимья

Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме – пора предзимья, отмечают синоптики. В это время происходит устойчивый переход средней суточной температуры через +5 градусов – в сторону понижения. В основном это характерно для первой декады ноября, а на Закарпатье и Юге – во второй декаде ноября.

Абсолютный минимум в ноябре достигал – -15...-24 градуса мороза

В Украине средняя месячная температура в этом месяце составляет 0...+4 градуса, на Закарпатье и в южных областях немного теплее +5...+9.

Интересно, что абсолютный температурный минимум в Украине в ноябре достигал – -15...-24 градусов, в горах было даже -25...-31 градусов. Касательно самых высоких показателей, то больше всего воздух прогревался до +16...+24 градусов. На юге и в Крыму была почти летняя погода +25...+29 градусов.

Читайте также Температурный рекорд осени: в Киеве была самая теплая ночь за 141 год

Обратите внимание! Среднее месячное количество осадков в ноябре в Украине составляет 35–63 миллиметра. В горах Карпат и Крыма – 70–108 миллиметров, на высокогорьях эта цифра значительно больше – до 135 миллиметров.

Недавно синоптики предупредили о похолодании

Отметим, что недавно синоптики предупредили о похолодании в Украине – из-за арктического циклона, приближающегося к нашей стране. До 26 октября в некоторых областях столбики термометра ночью будут опускаться до -7 градусов.