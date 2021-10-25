Щодо опадів, то теж цього місяця буде все стабільно – 31 – 61 міліметрів, у гірських районах місячна кількість буде вищою – 64 – 96 міліметрів.

До теми Карпати занесло снігом: на високогір'ях вдарив мороз

Листопад – пора передзим'я

Листопад – перехідний місяць від осені до зими – пора передзим'я, наголошують синоптики. У цей час відбувається стійкий перехід середньої добової температури через +5 градусів – у бік зниження. В основному це характерно для першої декади листопада, а на Закарпатті та Півдні – у другій декаді листопада.

Абсолютний мінімум у листопаді сягав -15...-24 градуси морозу

В Україні середня місячна температура цього місяця становить 0…+4 градуси, на Закарпатті та у південних областях трохи тепліше +5…+9.

Цікаво, що абсолютний температурний мінімум в Україні у листопаді сягав – -15…-24 градуси, у горах було навіть -25…-31 градус. Щодо найвищих показників, то найбільше повітря прогрівалось до +16..+24 градусів. На Півдні та у Криму були майже літня погода +25…+29.

Читайте також Температурний рекорд осені: у Києві була найтепліша ніч за 141 рік

Зверніть увагу! Середня місячна кількість опадів у листопаді в Україні складає 35 – 63 міліметри. У горах Карпат та Криму – 70 – 108 міліметрів, на високогір'ях ця цифра значно більша – до 135 міліметрів.

Нещодавно синоптики попередили про похолодання

Зазначимо, що нещодавно синоптики попередили про похолодання в Україні – через арктичний циклон, що наближається до нашої країни. До 26 жовтня у деяких областях стовпчики термометра вночі опускатимуться до -7 градусів.