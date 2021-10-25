Нічні морози вже відчувають жителі західних, північних та центральних областей. Наприклад, вночі 25 жовтня було -1...-3 градуси.

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Суне серйозне похолодання

З 26 жовтня Україну накриє серйозне похолодання. Попри те, що вдень температура повітря сягатиме за +10 градусів, вночі вона різко опускатиметься нижче нуля. Морози прогнозують майже у всіх областях, крім Одеської. До речі, синоптики пов'язують це з арктичним циклоном.

Найхолодніше вночі буде на Сході. У Луганській області прогнозують аж -5...-7 градусів, Харківській – -4...-6. Така ж температура буде і на Буковині. На Півночі показники термометра сягнуть -2...-4.

Протягом 27 жовтня морози ще триматимуться. У деяких регіонах навіть посиляться. Наприклад, у Чернівецькій області. Вже з 28 жовтня ночі стануть теплішими.



Вночі 26 жовтня будуть морози / Карта Укргідрометцентру

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Значні морози прийдуть в кінці листопада

Листопад не буде надто холодним місяцем, особливо у першій декаді. Середня місячна температура триматиметься на рівні +1...+7 градусів тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде і місячна кількість опадів: 31 – 61 міліметрів, а в гірській місцевості – 64 – 96.

Абсолютний мінімум температури сягатиме, за прогнозом, до -15...-24 градусів морозу. Щоправда, згідно з даними ресурсу WorldWeather, такі морози та сніг завітають в Україну тільки в кінці листопада.

Вночі у регіонах спостерігатимуть лише морози, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть мізерні +2...+5.