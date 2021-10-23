Мінімальна температура не опустилася нижче +12 градусів. Це на +1 градус тепліше, ніж було у 1889 році.

Читайте також Позривало дахи й позносило дерева: наслідки буревію у Львові

Крім того, такий показник на +8,5 градусів вищий кліматичної норми 1991 – 2020 років.

Яка погода буде у Києві

У неділю 24 жовтня буде сонячна та ясна погода, повідомляють в Укргідрометцентрі. Температура повітря вдень сягатиме +6...+8 градусів тепла, вночі – +2...+4. Вітер – північно-західний, його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Вже 25 – 26 жовтня у столиці можливі заморозки. У понеділок вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса, а у вівторок – 0...-2.

Щоправда, вже 27 жовтня у Києві знову потеплішає. Вдень обіцяють +9...+11, а вночі – +1...+3. До слова, опадів всі ці дні не буде.

Зверніть увагу! Температурний рекорд у Києві фіксували також у липні 2021 року. Так, 16 липня у столиці була не тільки найтепліша ніч, а й найспекотніший день за 141 рік. Температура повітря становила +28,8°С, що на 0,4°С вище рекордного значення.