Уночі 26 жовтня, за прогнозами синоптиків, буде пік зниження температури. По всій Україні температура повітря вночі опуститься нижче нуля.

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Похолодання в Україні

У понеділок, 25 жовтня, вночі температура повітря по всій країні коливатиметься в межах -5...+4 градуси. Найхолодніше буде в Чернівецькій області, там буде -3...-5 градусів морозу. Удень майже по всій території стовпчики термометра показуватимуть не більше 10 градусів тепла. Винятками, за прогнозами синоптиків, будуть Львівщина та Закарпаття, ме повітря розігріється до ++9...11 та +10...+12 градусів відповідно.

У вівторок, 26 жовтня, ніч буде морозною у всіх областях. Найхолодніше буде у Чернівецькій та Луганській областях, де синоптики прогнозують -5...-7 градусів морозу. Для порівняння, найтепліше у ніч на 26 жовтня буде у столиці – 0...-2 градуси. Удень температура повітря у більшості регіонах залишиться без змін. Винятком буде західна Україна, де очікують +10...+14 градусів тепла.



Арктичний циклон іде в Україну / Карта Укргідрометцентру