Погода в Україні 9 листопада

У більшості областей 9 листопада синоптики прогнозують прохолодну, але сонячну погоду. Однак на Півдні та Сході де-не-де можуть падати невеликі дощі.

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Водночас саме у Криму стовпчики термометрів піднімуться найвище – до +13 градусів. Найхолодніше буде у північних регіонах, там максимум очікують +4 градуси.

Уночі метеорологи передбачають 0 градусів у Києві, на Волині, Рівненщині та Житомирщині.



Погода в Україні 9 листопада / Дані Укргідрометцентру

Погода в Україні 10 листопада

У середу, 10 листопада, по всій території України світитиме сонце, але температури повітря суттєво знизиться. Відтак, до +11 градусів прогнозують тільки на Закарпатті.

У решті областей стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів. Уночі вдарять морози: на Буковині, Рівненщині, Житомирщині, Сумщині та Чернігівщині до -6 градусів.



Погода в Україні 10 листопада / Дані Укргідрометцентру

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