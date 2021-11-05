Хоча слабке, однак все ж полярне сяйво, у ніч на 4 листопада чоловік помітив на Волині. Він сфотографував побачене.

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Полярне сяйво в Україні

Спостерігав північне сяйво сьогодні (4 листопада – 24 канал) вночі на 50 широті в Ківерцях, Волинська область о 00:10 за місцевим часом,

– написав Гаврилюк.

Чоловік побачив на небі слабке полярне сяйво рожевого відтінку. Метеоаматор і фотограф додав, що протягом 10 – 15 хвилин це виглядало як червоне світіння в північній частині неба, потім його накрила шарувата хмарність і туман.



В україні помітили північне сяйво / Фото Андрія Гаврилюка

Українці бачать північне сяйво дуже рідко

Полярне або північне сяйво – це світіння верхніх шарів атмосфер планет, що володіють магнітосферою, внаслідок їхньої взаємодії зарядженими частинками сонячного вітру.

У ніч з 3 на 4 листопада на Землі була геомагнітна буря, а напередодні на сонці відбулися два інтенсивних викиди плазми у верхніх шарах сонячної корони. Ці викиди й називаються сонячним вітром.

За інформацією обсерваторії в Кіруні, Індекс Q в ніч на 4 листопада досяг 8. Тому слабке світіння рожевого кольору було помітне на північному заході України. Однак його можна було спостерігати за відсутності туману та далеко від великих міст.

В Україні полярне сяйво фіксують дуже рідко. У 2015 році сяйво помітили поблизу Кривого Рогу, а у 2003 році – на Одещині.