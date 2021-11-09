Фотографии деревьев, которые зацвели дважды в год, появились в соцсетях. Их сделали удивленные жители столицы, которые обратили внимание на аномалию.

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Знатоки утверждают, что радоваться появлению цвета нечего, поскольку это может свидетельствовать о серьезной болезни деревьев.

Погибнет с началом холодов



Каштаны зацвели на Оболони / Фото "Киев без цензуры"

Цвет каштанов увидели в парках Оболони и Теремков утром 9 ноября.

Это явление, по предварительным данным, можно наблюдать из-за чрезвычайно теплых для начала ноября дней.

Специалисты отмечают, что распустившийся осенью цвет погибнет с наступлением холодов. Весной в 2022 году эти ветви будут стоять пустыми.

Вероятно, деревья умирают

Аналогичную картину видели во многих парках Германии осенью прошлого года. Тогда профессиональные садоводы говорили, что ситуация связана с плохим состоянием деревьев. Мол, из-за засухи влаголюбивые деревья серьезно ослабли и запустили механизм сохранения потомства: предчувствуя свою гибель каштаны, якобы пытаются размножаться.