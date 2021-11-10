В течение дня теплее всего будет на Западе. В частности, синоптики прогнозируют до +11...+12 градусов.
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Холоднее всего будет на востоке. Там столбики термометра опустятся до +2...+4 градусов. В течение дня осадков не прогнозируют ни в одной из областей Украины.
Ночью обещают до -5 градусов на Западе и -7 – на Востоке.
В Киеве днем обещают + 5...+ 7 градусов тепла. Ночью – -1...-3 градуса.
Прогноз синоптика Диденко
Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что сейчас над Украиной находится антициклон. Именно поэтому украинцы могут насладиться солнцем. В то же время ночной мороз ожидают в большинстве областей.
К низким градусам присоединится порывистый, порой сильный, явно некомфортный ветер – закутывайтесь плотнее завтра,
– подчеркнула Диденко.
Погода в городах Украины 11 ноября
Ужгород – + 8...+10
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +7...+9
Черновцы – + 9...+11
Хмельницкий – + 6...+8
Луцк – + 9...+11
Ровно – + 9...+11
Житомир – +7...+9
Винница – + 6...+8
Одесса – + 8...+10
Николаев – + 6...+8
Херсон – + 5...+7
Симферополь – + 6...+8
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – + 6...+8
Чернигов – + 6...+8
Сумы – + 4...+6
Полтава – + 4...+6
Днепр – + 6...+8
Запорожье – + 4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – + 2...+4
Харьков – +3...+5
Киев – + 5...+7