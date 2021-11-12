В частности, потому, что "снежный покров не успеет лечь". Об этом на пресс-конференции рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

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Погода на новогодние праздники будет морозной

Синоптик сообщила, что температура будет высокой вплоть до Нового года.

И все осадки, которые пройдут, будут в виде дождя и мокрого снега. И выходит, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием,

– сказала Мартазинова.

Объяснила, что в новогодний период будут холодные дни, а затем температура поднимется. Следующее значительное похолодание следует ожидать в феврале. Синоптик также объяснила, что:

в конце ноября – начале декабря следует ожидать среднесуточную и дневную температуру на уровне 5 градусов;

очень холодные дни, в том числе -10 градусов, прогнозируют в начале декабря;

также резкое понижение температуры, морозные дни мы увидим ближе к Новому году;

на переходе от декабря к январю, в праздничные дни, с переменным успехом, будет то мороз, то тепло.

Самые холодные дни, а это до -15 градусов выпадают на начало января, то есть новогодние праздники будут сопровождаться морозными днями.

– сказала Мартазинова.

Она пояснила, что зима будет продолжительной с неустойчивыми температурами. Февраль будет холодным, однако, теплее, чем в 2020 году.

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