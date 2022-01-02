О потеплении объявили специалисты Чешского гидрометеорологического института. В частности, в районе Мост зафиксировали +15,7 градуса.

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Предыдущий температурный рекорд 1 января в Чехии установили еще в 1936 году.

Синоптики прогнозируют, что потепление продлится еще несколько дней. Впоследствии обещают похолодание.

В Европе зафиксировали рекорд

Сразу в нескольких странах Европы зафиксировали рекордно высокую температуру 31 декабря 2021 года.

В частности, в Испании зафиксировали максимальную температуру с начала ведения учета в 1947 году. Столбики термометра показали + 24,7 градуса.

Представитель Государственного метеорологического агентства AEMET Рубен дель Кампо рассказал, что такие высокие показатели не являются нормальным явлением. Обычно, это температура, которую фиксируют в апреле.

Во Франции и Италии температура воздуха прогрелась до +15 градусов.

Путешественников, отдыхающих в Альпах, призвали быть внимательными и осторожными. Повышенная температура и сильный ветер создают благоприятные условия для схода лавин.

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