Такие ужасные цифры назвал губернатор штата Энди Бешир. Он подчеркнул, что продолжаются поисково-спасательные операции, как федерального, так и местного уровня.

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Поисково-спасательные операции продолжаются

Официально погибшими в результате удара стихии считают 74 человека, поиски еще 100 человек продолжаются.

Если и есть хорошие новости, то они заключаются в том, что количество погибших не изменилось со вчерашнего дня,

– сказал Бешир.

Губернатор рассказал жуткие детали: возраст пропавших без вести колеблется от 2 месяцев до 98 лет. До сих пор не идентифицированы тела 8 жертв.

Власти подсчитывают сумму убытков от торнадо

Сейчас власти пытаются подсчитать, на какую сумму стихия нанесла ущерб. Коммунальные службы пытаются расчистить забитые мусором дороги и восстановить движение.

Кроме того, Бешир заявил, что в данный момент подсчитывают убытки от торнадо, а также проводят работы по устранению мусора с автомобильных дорог и восстановлению поврежденных светофоров.

Обратите внимание! Американские СМИ пишут, что некоторые работодатели запрещали работникам покидать здания даже во время торнадо. Именно поэтому якобы на местах остались сотни человек на фабрике по производству свечей в Мэйфилде. 8 из них погибли.

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Главное об ударе торнадо в США:

10 и 11 декабря серия торнадо пронеслось по 5 американским штатам, больше всего пострадал Кентукки.

Президент Байден признал торнадо в Кентукки катастрофой федерального уровня.

В штате чрезвычайное положение.

Глава Белого дома назвал события 10 и 11 декабря одним из крупнейших стихийных ударов в истории страны.

Смотрите видео разрушительного торнадо в Кентукки: