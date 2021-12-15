Такие ужасные цифры назвал губернатор штата Энди Бешир. Он подчеркнул, что продолжаются поисково-спасательные операции, как федерального, так и местного уровня.

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Поисково-спасательные операции продолжаются

Официально погибшими в результате удара стихии считают 74 человека, поиски еще 100 человек продолжаются.

Если и есть хорошие новости, то они заключаются в том, что количество погибших не изменилось со вчерашнего дня,
– сказал Бешир.

Губернатор рассказал жуткие детали: возраст пропавших без вести колеблется от 2 месяцев до 98 лет. До сих пор не идентифицированы тела 8 жертв.

Власти подсчитывают сумму убытков от торнадо

Сейчас власти пытаются подсчитать, на какую сумму стихия нанесла ущерб. Коммунальные службы пытаются расчистить забитые мусором дороги и восстановить движение.

Кроме того, Бешир заявил, что в данный момент подсчитывают убытки от торнадо, а также проводят работы по устранению мусора с автомобильных дорог и восстановлению поврежденных светофоров.

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