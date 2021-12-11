Больше всего разрушений подвергся округ Грейвс. В эпицентре бедствия оказался город Мэйфилд.
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Мы знаем, что в результате этого события у нас, вероятно, будет более 50 смертей. У нас есть одна фабрика в Мэйфилде у которой обвалилась крыша, что приведет к массовым жертвам,
– рассказал губернатор.
Сейчас в штате объявили чрезвычайное положение.
Центр прогнозирования штормов NOAA объявил о 24 торнадо в 5 штатах:
- Арканзас;
- Кентукки;
- Иллинойс;
- Теннесси;
- Миссури.
Торнадо в США: смотрите видео
Бедствие нанесло значительные разрушения: смотрите видео
Десятки жертв в Индонезии
- В декабре 2021 года на острове Ява проснулся вулкан Семеру.
- Жертвами бедствия стали 34 человека.
- Кроме того, известно о десятках пострадавших. Чаще всего люди обращаются к медикам с ожогами.
- Из-за извержения вулкана пришлось эвакуировать около 4 тысяч местных жителей.
- Облако пепла покрыло более 10 сел.
В Индонезии произошло извержение вулкана: смотрите видео