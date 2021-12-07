О росте числа погибших сообщило Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии. Еще 17 местных жителей пропали без вести.

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С острова эвакуировали почти 4 тысячи человек

С оказавшейся под угрозой территории эвакуировали 3 700 человек. К поиску пропавших без вести привлекли кинологов с собаками.

Только за один день Семеру извергался трижды. После каждого извержения в небо поднимался столб пепла высотой 1 километр. Воздух в районе вулкана настолько загрязнен, что приближаться к нему на расстояние менее 5 километров нельзя.

Пепел полностью накрыл более десятка сел

Пеплом накрыло более 10 сел. Пострадавших направили в больницу, у них серьезные ожоги. Хлопот спасателям может нанести прогнозируемый в регионе дождь из-за него могут прервать поисковые работы.

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Что известно о извержении вулкана Семеру:

Семеру проснулся днем ​​4 декабря.

Из-за гигантского столба пепла самолетам пришлось менять траекторию движения.

Местные жители покидали свои дома фактически с пустыми руками из-за опасности.

Предыдущее извержение прошло в декабре 2020 года.

Смотрите видео о начале извержения Семеру: