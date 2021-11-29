В частности, лава может дойти до дорог и домов, откуда ранее эвакуировали жителей. Из основного недавно открывшегося источника лава вытекала со скоростью 6 метров в минуту на невредимые территории.
Тема Пепел покрывает все: в сети показали, как выглядит остров Ла-Пальма после извержений вулкана
Ситуация на острове
В ночь на 29 ноября на острове зафиксировали по меньшей мере 80 землетрясений. Одно из них утром стало сильнейшим за все время от начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха с магнитудой 5.
Вулкан продолжает набирать мощность, смотрите видео:
Людей на острове предупредили об "очень неблагоприятном" качестве воздуха из-за увеличения диоксида серы (SO2). Им посоветовали избегать активного отдыха, а на улице использовать респираторы с защитой FFP2.
Из-за извержения жизнь жителей не похожа на привычную, смотрите видео:
На испанском острове Ла-Пальма с сентября бушует вулкан
Что известно о вулкане
- С сентября 2021 года, когда началось извержение, из Ла-Пальмы эвакуировали почти 7 тысяч человек из-за катаклизма. Из них сотни людей потеряли работу.
- Из-за извержения вулкана в Атлантическом океане возник лавовый полуостров площадью более 40 гектаров.
- Эксперты затрудняются ответить, когда прекратится извержение вулкана на острове Ла-Пальма.
- Лава уже разрушила более 2 тысяч зданий и достигла океана. Извержение назвали самым разрушительным на Ла-Пальме за последние 5 веков.