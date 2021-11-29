В частности, лава может дойти до дорог и домов, откуда ранее эвакуировали жителей. Из основного недавно открывшегося источника лава вытекала со скоростью 6 метров в минуту на невредимые территории.

Тема Пепел покрывает все: в сети показали, как выглядит остров Ла-Пальма после извержений вулкана

Ситуация на острове

В ночь на 29 ноября на острове зафиксировали по меньшей мере 80 землетрясений. Одно из них утром стало сильнейшим за все время от начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха с магнитудой 5.

Вулкан продолжает набирать мощность, смотрите видео:

Людей на острове предупредили об "очень неблагоприятном" качестве воздуха из-за увеличения диоксида серы (SO2). Им посоветовали избегать активного отдыха, а на улице использовать респираторы с защитой FFP2.

Из-за извержения жизнь жителей не похожа на привычную, смотрите видео:

На испанском острове Ла-Пальма с сентября бушует вулкан

Что известно о вулкане