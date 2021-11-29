Зокрема, лава може дійти до доріг та будинків, звідки раніше евакуювали мешканців. З основного джерела, яке відкрилось нещодавно, лава витікала зі швидкістю 6 метрів за хвилину на неушкоджені території.
До теми Попіл вкриває все: в мережі показали, який вигляд має острів Ла-Пальма після вивержень вулкану
Ситуація на острові
У ніч на 29 листопада на острові зафіксували щонайменше 80 землетрусів. Один із них зранку став найсильнішим за весь час від початку виверження вулкана Кумбре-Вʼєха із магнітудою 5.
Вулкан продовжує набирати потужності, дивіться відео:
Людей на острові попередили про "дуже несприятливу" якість повітря через збільшення діоксиду сірки (SO2). Їм порадили уникати активного відпочинку, а на вулиці використовувати респіратори із захистом FFP2.
Через виверження життя мешканців не схоже на звичне, дивіться відео:
На іспанському острові Ла-Пальма із вересня вирує вулкан дивіться відео:
Що відомо про вулкан
- З вересня 2021 року, відколи почалось виверження, з Ла-Пальми евакуювали майже 7 тисяч людей через катаклізм. Із них сотні людей втратили роботу.
- Через виверження вулкану, в Атлантичному океані виник лавовий півострів площею понад 40 гектарів.
- Експерти не можуть точно відповісти, коли припиниться виверження вулкану на острові Ла-Пальма.
- Лава вже зруйнувала понад 2 тисячі будівель і досягла океану. Виверження назвали найруйнівнішим на Ла-Пальмі за останні 5 століть.