Скорость ветра на море достигала более 120 километров в час. Возле пляжей образовались гигантские волны.

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Ветер срывал кровлю с жилых домов

К спасательным службам обращались люди, из домов которых ураган сорвал кровлю. В отдельных районах курорта затопило жилые дома и транспорт.

Сейчас информации о жертвах и пострадавших нет. На автодорогах Анталии – многочисленные пробки, ведь из-за подтопления люди не могут нормально добраться домой.

К сведению!​ Паводковые воды, которые стекли с горной местности в море, поменяли свой цвет на темно-коричневый.

В оранжевую зону опасности попали:

Анталия,

Измир,

Мугла,

Айдын,

Бурдур.

Синоптики предупреждают, что шторм должен завершиться в западной части провинции Анталия 8 декабря. До этого времени местных жителей просили быть осторожными – из-за падения деревьев и электроопор, а также учитывать проблемы с транспортом.

Смотрите видео мощного урагана из Турции / Видео с твиттера:

Коротко о непогоде в Турции: