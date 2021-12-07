Швидкість вітру на морі сягала понвл 120 кілометрів на годину. Поблизу пляжів утворились велетенські ЗМІ,
До теми Вулкан Семеру засинати не хоче: кількість жертв виверження в Індонезії перевалила за 30
Вітер зривав покрівлю з житлових будинків
До рятувальних служб звертались люди, з домівок яких ураган зірвав покрівлю. В окремих районах курорту затопило житлові будинки та транспорт.
Наразі інформації про жертв та постраждалих немає. На автошляхах Анталії – численні затори, адже через підтоплення люди не можуть нормально дістатись додому.
До помаранчевої зони небезпеки потрапили:
- Анталія,
- Ізмір,
- Мугла,
- Айдин,
- Бурдур.
Синоптики попереджають, що шторм має завершитись у західній частині провінції Анталія 8 грудня. До цього часу місцевих жителів просили бути обережними – через падіння дерев та електроопор, а також зважати на проблеми з транспортом.
Дивіться відео потужного урагану з Туреччини / Відео з твітера:
Коротко про негоду в Туреччині:
- Турецький регіон Східна Анатолія 1 грудня засипало снігом: через хуртовини заблокувало рух на трасах.
- Наприкінці листопада Туреччину накрив шторм: тоді жертвами удару стихії стали щонайменше 6 осіб.
- Ураганний вітер у Стамбулі був настільки сильним, що зруйнував годинникову вежу.