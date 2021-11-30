Стихійне лихо забрало життя двох жінок у стамбульських районах. Мовиться про Есеньюрт та Султангазі. У північній провінції Зонгулдак через падіння стіни будинку загинув будівельник.
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Також жертвою негоди у Коджаелі стала людина, яка намагалася закріпити дах свого будинку. Вітер його відносив.
Серед загиблих також жінка, яка намагалася захистити сина від падіння даху в Есеньюрті,
– мовиться у повідомленні.
Жінка накрила своїм тілом сина. Малюк вижив. Наразі він перебуває у лікарні.
Через потужний шторм призупинили навчання у школах 11 провінцій та Стамбулі.
Ураган у Туреччині
- Негода розгулялася 29 листопада у Стамбулі. Моторошний вітер валив будинки та перевертав автомобілі.
- Спершу призупинили рух суден з протоки Босфор, згодом почали перенаправляти літаки.
- Потужний вітер на узбережжі Стамбула утворив великі хвилі. Як наслідок, було пошкоджено човни, пришвартовані біля причалів у Малтепе та Пендіку.
- Ближче до вечора негода посилилася.
- Спершу повідомляли про 5 загиблих.
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