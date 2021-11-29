Це сталося 29 листопада у стамбульському районі Чаталджа. Перевернута годинникова вежа миттєво розлетілася на шматки.

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Дивом ніхто не постраждав

Очевидці поширюють кадри падіння у соцмережах. На щастя, постраждалих внаслідок цього страшного випадку немає, адже на момент інциденту поруч нелюдно. Саме це й дозволило запобігти можливу лиху.

Годинникова вежа впала у Стамбулі: дивіться відео

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